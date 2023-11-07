Собчак раздела Моргенштерна* и потрогала его пресс

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак в новом интервью с рэп-исполнителем Алишером Моргенштерном (внесен Минюстом в реестр иноагентов) потрогала его пресс и мышцы рук. Запись их беседы доступна на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

© Lenta.ru

Моргенштерн в интервью заявил, что тренируется шесть раз в неделю. Собчак в ответ попросила его показать свое тело, на что артист ответил согласием. Телеведущая расстегнула его рубашку, а затем потрогала мышцы рук и пресса.

«Не, ну красиво, слушай», — высказалась она о фигуре собеседника.

Моргенштерн, в свою очередь, в шутку отметил, что Собчак его раздела.

Рэп-исполнитель также заверил, что не употребляет искусственные добавки для быстрого наращивания мускулатуры.

«Такого результата [как у меня] очень легко достичь при регулярных тренировках и хорошем питании. Плюс у меня очень хорошая генетика», — объяснил он.

Моргенштерн в сентябре объявил о готовности дать новое интервью Собчак после того, как она критически высказалась о его клипе «Черный русский». Артист отметил, что у него будет несколько условий относительно беседы. Журналистка в ответ сообщила, что готова рассмотреть предложение рэп-исполнителя, а также поиронизировала над его словами. Позднее она пообещала размазать Моргенштерна на повторном интервью.