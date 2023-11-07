Сбежавшему из больницы Бедросу Киркорову понадобится новая операция

Отцу Филиппа Киркорова Бедросу, сбежавшему из больницы, может понадобиться новая операция на сердце. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщает Telegram-канал Shot.

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До того как 91-летний Бедрос Киркоров отказался от услуг врачей, ему провели полное обследование в одной из московских больниц. Врачи диагностировали у него аортальный стеноз. При этом болезнь осложнена застойной сердечной недостаточностью: сердце не справляется с перекачиванием крови, что приводит к развитию одышки и быстрой утомляемости.

Сейчас медики опасаются за состояние Киркорова-старшего. В 2022 году он перенес другую операцию на сердце, после чего ему установили кардиостимулятор. Бедросу необходимо протезирование клапана, однако отец артиста заявил, что собирается лечиться нетрадиционными методами. Более того, он покинул клинику, даже не вылечившись от пневмонии.

2 ноября народный артист России Бедрос Киркоров покинул больницу, не завершив лечение от пневмонии.