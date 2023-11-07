Моргенштерн* дал совет певцу Shaman

«Он захватил сразу несколько аудиторий. Одних патриотизмом, а вторых — тем, что над этим угорают. И он всех обхватил, в этом и феномен. Но треков SHAMAN я ни разу не видел в чартах. Я даже думал, что он на музыкальных площадках не выпускается, но это не так. Это тоже натолкнуло меня на мысль о том, в чем дело», — признался рэпер.