Моргенштерн* высказался о своей бывшей жене

«Она сама по себе такая соска, знаешь. Какой образ себе в интернете она создала тогда — ее личный выбор. Может быть, она и хотела соответствовать или играть роль жены рэпера. Но у нас никогда не было разговора типа: «Эй, малыш, давай ты будешь вести себя более открыто…» — заявил исполнитель.