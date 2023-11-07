Джиган потерял права на товарный знак «Джиган»

Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн) потерял права на товарный знак «Джиган». Как сообщает Mash, сейчас он пытается спешно подать документы на регистрацию своего псевдонима в Роспатенте, чтобы не потерять сценическое имя.

По информации канала, «Джиган» потерял права на свою марку еще в июле 2021-го года. С тех пор он выступал под ней, однако в августе 2023 года все же спохватился и решил восстановить права, чтобы никто не завладел его псевдонимом.

Сейчас в Роспатент поданы документы на регистрацию товарного знака еще по нескольким классам. Среди них есть табак и электронные испарители, реклама и управление бизнесом, воспитание, образование и развлечения. Все это соответствует классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №34, 35 и 41.