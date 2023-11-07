Моргенштерн* признался, что боится возвращаться в Россию

«У меня знакомый летал. И он, знаешь, такой безобидный — тиктоки снимает, пляшет. Как ребеночек... Он захотел вернуться домой. Что произошло? «На фронт его! Предатель!» И это с ребенком, а я в их глазах, наверное, вообще злодей. Я просто боюсь», — заявил Моргенштерн, намекая на блогера Даню Милохина.