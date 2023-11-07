Рэпер Алишер Моргенштерн* в случае предложения о выступлении в зоне спецоперации будет готов его обдумать. Об этом музыкант рассказал в интервью Ксении Собчак .

В качестве примера, ведущая назвала лидера группы «Звери» Рому Зверя, который выступил перед бойцами СВО в Донбассе, хотя ранее выступал с критикой действий российских властей в отношении Украины .

— А я так не хочу делать никаких политических высказываний. Но так или иначе буду решать это по мере поступления, — добавил рэпер в интервью на You-Tube канале Собчак.

В другом интервью Моргенштерн* рассказал, что с зарубежными артистами и организаторами мероприятий не так комфортно работать, как с его отечественными коллегами. По словам рэпера, на Западе правит «чистый капитализм», а места для человеческого отношения между людьми там не осталось вовсе. Артист скучает по своей стране и думает о возвращении на российский рынок.