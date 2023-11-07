Певца Shaman уличили в плагиате дипломной работы

Исполнителя Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) обвинили в плагиате дипломной работы. Согласно информации сайта «Диссернет», заимствования обнаружили на 20 страницах работы из 35.

Дронов окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных. Там он выполнил дипломный реферат по теме «Некоторые особенности успешной рекламы музыкального произведения и ее влияние на процесс исполнения эстрадно-джазового певца». По информации ресурса, 12 страниц в дипломе полностью заимствованы.

Больше всего в работе Дронова нашли плагиата из статьи Гдалия Гармизы «К вопросу о формировании саунд-продюсирования». Также среди источников указана статья Татьяны Суминовой «Продюсер: сущность и специфика социокультурного феномена», а также ряд статей «Википедии» — «Популярная музыка», «Поп-музыка» и «Звукорежиссер».