$93.04-0.1499.01+0.01

69-летняя Любовь Успенская показала фигуру в бикини

Певица Любовь Успенская показала фигуру в купальнике на отдыхе в Дубае. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

69-летняя исполнительница снялась на пляже в шезлонге, надев черное бикини, которое состояло из топа без косточек и трусов с завышенной талией. Также она дополнила образ солнцезащитными очками с круглыми линзами и уложила волосы в высокий пучок.

Успенская пожаловалась на отсутствие интимной жизни

При этом артистка ответила на вопрос, как выбирает соответствующие наряды.

«Надеваю самый дешевый спортивный костюм, чтобы казаться серой мышкой, но меня все равно узнают. Однако когда я прихожу домой, у меня в шкафах лежит такое красивое сексуальное белье... Но это для других целей», — отметила знаменитость.

В октябре Любовь Успенская раскрыла секреты моложавой внешности. Так, утро она ежедневно начинает с двух стаканов теплой воды. Помимо этого, звезда регулярно занимается йогой и ходит на прогулку. Кроме того, Успенская заявила, что посещает косметолога и прибегает к инъекциям.

5
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости