Певица Любовь Успенская показала фигуру в купальнике на отдыхе в Дубае. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

69-летняя исполнительница снялась на пляже в шезлонге, надев черное бикини, которое состояло из топа без косточек и трусов с завышенной талией. Также она дополнила образ солнцезащитными очками с круглыми линзами и уложила волосы в высокий пучок.

При этом артистка ответила на вопрос, как выбирает соответствующие наряды.

«Надеваю самый дешевый спортивный костюм, чтобы казаться серой мышкой, но меня все равно узнают. Однако когда я прихожу домой, у меня в шкафах лежит такое красивое сексуальное белье... Но это для других целей», — отметила знаменитость.