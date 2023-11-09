Голливудские актеры и студии достигли соглашения для окончания забастовки

Голливудские актеры достигли предварительного соглашения с крупнейшими студиями для окончания забастовки. Об этом пишет РИА Новости.

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Протесты длились несколько месяцев. Забастовку организовала Гильдия киноактеров и федерации артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA). Спустя месяцы переговоров представители Альянса продюсеров кино и телевидения (AMPTP) пришли к условиям, которые устраивают обе стороны. Соглашение с AMPTP оценили более чем в $1 млрд.

Оно включает повышение минимальных зарплат, защиту членов от угрозы искусственного интеллекта, а также бонус за участие в потоковом вещании. SAG-AFTRA в своих соцсетях объявила, что с 0:01 9 ноября по местному времени все места пикетирования закрываются. В ближайшие дни представители организации сообщат о праздничных мероприятиях по всей стране. Забастовка актеров стартовала вслед за протестами Гильдии сценаристов США, которая началась 2 мая.