Группа Blink-182 вернулись в "золотом составе"

В этих 17 песнях - снова наивные улыбки, глуповатая искренность и насмешки над собой у Тома Делонга и умение Марка Хоппуса рассказывать истории под гортанные гармонии и самовлюбленную удаль. Но есть и новое - копание в собственных ранах, суровая правда жизни, рассказанная уже без зазнайства и балбесничания, особенно в треках More Than You Know и You Don t Know What You ve Got. И небывалая прежде грусть, звучащая уже в титульном треке и его словах: "Я знаю, что следующего раза может и не быть /Поэтому я должен сказать: "Я люблю тебя", пока мы здесь, и пока это еще не поздно..."