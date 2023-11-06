Группа Blink-182 вернулись в "золотом составе"

Легенды 90-х и "нулевых", они были одной из самых шумных, озорных и успешных групп рока. Гастроли по стадионам, живописные татуировки... Троица из Blink-182 сама писала поп-панк шлягеры, пела, играла и продюсировала, за что и получила от фанатов прозвище "трехголовой гнусавой гидры".

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Нарушая правила и границы дозволенного, горланя трехаккордные гимны о влюбленности и приключениях, Blink-182 научились быть притягательно шаловливыми и веселились, несмотря на погоду за окном... Масса фанов хотели жить так же - даже не любя поп-панк, они ездили за группой, перенимали ее шутки, стиль жизни, любовь к иронии. И казалось, не будет конца дружбе этих американских музыкантов и их успеху в этом самом простом, громогласно-притягательном и неизменно востребованном жанре. Ведь пошуметь, подурачиться и пошутить, чтобы взбодриться, люди, наверное, любили всегда.

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Но сами эти шумные повесы, циники и любители покуражиться над чужими бедами и романами не смогли справиться с собственными мрачными временами. Да и собственные песни им тоже не помогли. Разводы, смерть близких друзей. А потом ударник Трэвис Баркер, обожавший большие скорости не только за барабанами, но и за рулем (а может, одно подталкивало к другому), попал в жуткую автокатастрофу, после которой у него остались многочисленные травмы и констатированное врачами посттравматическое стрессовое расстройство.

Ну, а гитарист и певец Том Делонг присытился успехом, ушел из Blink-182 создавать новый проект, но в итоге увлекся уфологией, поисками НЛО. Говорят, задумывался над диссертацией. Но еще труднее пришлось басисту и певцу Марку Хоппусу - врачи обнаружили у него редкую формы лимфомы, и он тоже ушел из группы... Но леча онкологию и проходя курсы химиотерапии, понял, что ему надо с кем-то делиться своими смятениями и переживаниями, а лучше друзей, чем Том с Трэвисом, у него за эти годы, наверное, и не было?! Они вместе прошли и бесславие, и "огонь, воду и медные трубы" в Blink-182... Коллеги по группе поддержали, снова звонили и писали Нику. А когда тот вылечился, снова собрались вместе. Поехали в тур и выпустили этот альбом - One More Time... ("Еще раз...") - впервые за 12 лет в "золотом составе".

В этих 17 песнях - снова наивные улыбки, глуповатая искренность и насмешки над собой у Тома Делонга и умение Марка Хоппуса рассказывать истории под гортанные гармонии и самовлюбленную удаль. Но есть и новое - копание в собственных ранах, суровая правда жизни, рассказанная уже без зазнайства и балбесничания, особенно в треках More Than You Know и You Don t Know What You ve Got. И небывалая прежде грусть, звучащая уже в титульном треке и его словах: "Я знаю, что следующего раза может и не быть /Поэтому я должен сказать: "Я люблю тебя", пока мы здесь, и пока это еще не поздно..."

Да, это небывалый контраст: беспечные мелодии, лихие ритмы и в то же время - раздумья и мудрые слова, которые не принято произносить в столь развлекательном и считающимся "несерьезным" стиле, как "поп-панк". Но Blink-182, пережив массу бед, не хотят больше подстраиваться под моду.