Ивлеева высказалась о союзе Собчак и Богомолова

«Хочу сказать следующее: я в восторге от любви Богомолова и Собчак. Никогда бы не подумала, что скажу это и вообще буду о таком рассуждать в 2 ночи, но, эти двое определенно придуманы для того, чтобы быть вместе. Уловила это еще на премьере спектакля на Малой Бронной, куда меня любезно пригласила Ксения. И я такая вау. То монолог, то признание. Любопытная форма любви: харизматичная, самобытная, нетипичная. Вау. Мечта! Искренние и отбитые наглухо», - с восторгом заявила Ивлеева.