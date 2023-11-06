Ивлеева высказалась о союзе Собчак и Богомолова
Настя Ивлеева обнародовала свое мнение о браке Ксении Собчак и Константина Богомолова. Подписчикам своего Телеграм-канала она сообщила, что теперь поняла, что такое настоящая любовь.
Блогер была гостьей вечеринки по случаю празднования дня рождения Ксении, пишет gazeta.ru.
«Хочу сказать следующее: я в восторге от любви Богомолова и Собчак. Никогда бы не подумала, что скажу это и вообще буду о таком рассуждать в 2 ночи, но, эти двое определенно придуманы для того, чтобы быть вместе. Уловила это еще на премьере спектакля на Малой Бронной, куда меня любезно пригласила Ксения. И я такая вау. То монолог, то признание. Любопытная форма любви: харизматичная, самобытная, нетипичная. Вау. Мечта! Искренние и отбитые наглухо», - с восторгом заявила Ивлеева.
Ранее Глюкоза поздравила Собчак с праздником в социальной сети.
«Ксюша, ты как никто умеешь дружить, любить! А с каждым годом становишься только нежнее! Конечно, в работе ты все тот же охотник, хищный зверь, который не упустит свою добычу! Но наедине с родными и близкими ты совсем другая. Нежная, мягкая, ранимая, чувственная и очень сентиментальная девочка».