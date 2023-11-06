Савичеву наказали за игнорирование Пенсионного фонда

Социальный фонд России, включивший ранее в себя структуру Пенсионного фонда, отсудил у певицы Юлии Савичевой 7000 рублей за то, что ее ИП вовремя не предоставило отчет о доходах и страховых отчислениях, передает Telegram-канал SHOT. Соответствующий иск был рассмотрен Арбитражным судом Москвы.

© News.ru

Артистка не предоставила сведения о застрахованных лицах за два года — 2020 и 2021. Сумма штрафа составила 6000 рублей, еще 1000 рублей будет выплачена как компенсация за оплату госпошлины.

Летом певица Ольга Бузова опровергла информацию о том, что она задолжала Федеральной налоговой службе 192 тысячи рублей. По ее словам, она исправно платит налоги и «никому ничего не должна». В качестве доказательства Бузова предоставила справку из ФНС об отсутствии задолженности от 24 июля 2023 года.