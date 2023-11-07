Матвиенко похвалила певца SHAMAN и назвала его концерт потрясающим

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко похвалила концерт певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и самого исполнителя. Она сделала это, выступая на марафоне "Знание. Первые" с лекцией о событиях в современной России, изменивших ход времени, передает ТАСС. По мнению сенатора, будущее за такими артистами, как SHAMAN.

"Не за теми, которые предали свою родину в самые трудные для нее моменты, не за теми, кто погнался за западными гривенниками и дешевыми аплодисментами, а именно за такими, как SHAMAN", - сказала она.

Матвиенко назвала этого исполнителя настоящим патриотом и настоящим гражданином своей страны. Она считает, что "будущее за такой молодежью".

Как сообщила спикер Совфеда, она побывала на концерте 4 ноября, в День народного единства.

"С огромным удовольствием посмотрела концерт теперь уже очень популярного певца SHAMAN. Я надеюсь, что вы разделите мои эмоции тоже, - потрясающий концерт", - сказала сенатор.

Она также назвала SHAMAN очень талантливым молодым человеком. По словам Матвиенко, этот артист "пишет такие проникновенные песни, с такой любовью к России", к собственной стране.