Умер певец Голпа

Умер персидский актер и певец, известный как Голпа. Настоящее имя артиста - Акбар Голпаегани.

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Как передает INSA, со ссылкой на брата певца Мохаммеда Али Голпаегани, известного как Голриз, тоже исполнителя традиционной музыки своей страны, Голпа скончался в субботу в возрасте 90 лет "в результате болезни".

Акбар Голпаегани родился в Тегеране. В пять лет потерял мать. Творческую карьеру начал как чтец Корана, игру на традиционных иранских музыкальных инструментах начал изучать под руководством отца в восемь.