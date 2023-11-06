Умер певец Голпа
Умер персидский актер и певец, известный как Голпа. Настоящее имя артиста - Акбар Голпаегани.
Как передает INSA, со ссылкой на брата певца Мохаммеда Али Голпаегани, известного как Голриз, тоже исполнителя традиционной музыки своей страны, Голпа скончался в субботу в возрасте 90 лет "в результате болезни".
Акбар Голпаегани родился в Тегеране. В пять лет потерял мать. Творческую карьеру начал как чтец Корана, игру на традиционных иранских музыкальных инструментах начал изучать под руководством отца в восемь.
Профессионально в музыке - с восемнадцати лет. Гастролировал в Англии, Голландии, Кувейте, США. В официальной дискографии исполнителя - более трехсот работ.