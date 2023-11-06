Обнародованы доходы живущего в США Цекало от бизнеса в России

Александр Цекало уехал в Америку задолго до начала событий на Украине. Там он зарегистрировал брак, четвертый по счету, с моделью и художницей Дариной Эрвин.

Как сообщают news.ru со ссылкой на информацию из Телеграм-каналов, Александр Цекало, живя за рубежом, получает доход от бизнеса в России. Цекало является владельцем 60% акций кинокомпании «Среда». По официальным данным, за 2022 год выручка компании составила 1,9 миллиарда рублей, а прибыль — 510 миллионов.

Лолита Милявская и Александром Цекало прославились благодаря совместной работе в коллективе «Кабаре-дуэт «Академия». Пара была вместе 12 лет, столько же просуществовал и творческий союз.