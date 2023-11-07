Викторию Боню раскритиковали за фото без брюк

Блогерша и телеведущая Виктория Боня появилась на публике без брюк. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя Виктория Боня позировала в черных колготках и трусах. Образ дополнил розовый топ и жакет. Однако поклонники не оценили образ телеведущей.

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«Кризис среднего возраста», «Чем дальше, тем хуже», «Забыла надеть юбку или брюки», «Ужасный образ», — написали пользователи соцсетей.

27 августа Боня рассказала, что сделала пластическую операцию за 20 миллионов рублей — блефаропластику (операция по изменению формы век или разреза глаз. — «Газета.Ru»). Звезда также призналась, что ей случайно увеличили губы жиром, не предупредив ее об этом.

1 октября Боня опубликовала реакцию матери на свое преображение после пластической операции. Родительница звезды назвала ее «китаеночком». Она пошутила, что все еще узнает свою дочь после операции. Мать блогерши считает главным, чтобы ей самой было хорошо с новой внешностью.