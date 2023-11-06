Водонаева высказалась об эмиграции

Алена Водонаева отрицательно ответила на вопросы подписчиков об эмиграции из России. Звезда телешоу «Дом-2» заявила, что не никуда не собирается уезжать. По крайней мере, в ближайшее время. Об этом она написала в Телеграм-канале.

«Пока нет. Я живу в своей стране, где у меня много ответственности за других людей и обязательств», — отметила телеведущая.

В сентябре Алена Водонаева ответила на слухи о пережитых пластических операциях. Она поделилась архивными фотографиями 10-летней давности, на которых четко видна форма ее бровей и острые скулы.