Светлаков сменил имидж и удивил поклонников

Сергей Светлаков сменил имидж. Публика привыкла видеть шоумена чисто выбритого, со светлыми волосами. Но он сумел удивить поклонников, выложив в Телеграм-канале видеоролик, где предстал перед пользователями интернета в очках, с усами и темно-русым цветом волос.

Светлаков дал понять, что его необычный внешний вид связан с работой в новых проектах и пригласил всех на футбольный матч

Телеграм

«Всем привет, ребятушки! Уже сегодня суперматч «Локомотива» и «Спартака», поэтому снимем очки, сбросим усы, снимем парики и все актеры – на стадион. Я думаю, что там соберутся абсолютно все. Едем, болеем, выигрываем! До встречи на стадионе», - обратился к поклонникам Светлаков.

Светлаков объявил о возвращении на ТНТ летом этого года. На телеканале уже показали его детективный сериал «Дело о пропавшей деревне», а также он принял участие в качестве наставника в проекте «Лига городов», в котором команды юмористов сражаются за денежный приз, - рассказывает «Комсомольская Правда».