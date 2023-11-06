Меладзе появился на сцене Берлина с новой возлюбленной своего брата

Исполнитель Валерий Меладзе посетил концерт участницы «ВИА Гры» Софьи Тарасовой, которую сегодня считают новой украинской возлюбленной его брата, продюсера Константина Меладзе. Видеоролик с совместным выступлением Тарасова опубликовала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

FBM.ru

В соцсети участницы «ВИА Гры» было обнародовано несколько видео с концерта в Берлине. Один из них демонстрирует, как Валерий Меладзе проходит саундчек на концертной площадке, он исполнял свою композицию «Свет уходящего солнца».

Затем Тарасова выложила видео с самого концерта, где Меладзе исполнил с ней свой хит «Притяжения больше нет».

Вера Брежнева и Константин Меладзе покинули Россию после начала СВО, а в феврале 2023 года семейная пара выставила на продажу свой особняк в Подмосковье. Сейчас Брежнева выступает с концертами за границей. Были также слухи, что пара разводится из-за измены Меладзе. Брежнева же долго не комментировала эту ситуацию.