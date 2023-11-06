Причиной для задержания блогера стало недовольство итогами обучения клиентов его курсов. Одна из пострадавших заявила, что Аяз набирает учеников странными методами – соблазняет девушек и приглашает на курс.

Шабутдинов стал сотрудничать со следствием, это сократит ему срок, в случае признания его виновным по делу о мошенничестве. По данным суда ущерб от деятельности Аяза составил 4 млн рублей.

Пока блогера на четыре месяца поместили в СИЗО. Аязу не позволили заплатить залог, потому что у Шабутдинова есть второе гражданство и существовал риск его отъезда из страны.

Свое мнение о ситуации высказала журналистка Ксения Собчак. Как кажется телеведущей, суд выбрал слишком жесткое наказание.

«Он никого не убил, не избил и не изнасиловал. Очевидно, не представляет реальной опасности для окружающих. Я считаю, что СИЗО — это очень жёстко для такой статьи», - написал Собчак в своем Telegram-канале.

Ксения признает, инфобизнес является довольно сомнительной вещью, но сажать в СИЗО по таким статьям - это жестокость. Собчак выразила мнение, что у блогера были нормальные обучающие курсы. Друзья Ксении пользовались услугами Аяза и остались довольны.

Журналистка уверена, полиции нужно ознакомиться с делом блогера и уже потом делать заявления.