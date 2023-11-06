Звезды на "Голубом огоньке" выступят бесплатно, а зрители получат гонорар

Телеканал "Россия" начал набор зрителей в массовку "Новогоднего голубого огонька". Зрителям в массовке выплатят гонорар, а звезды шоу-бизнеса выступят бесплатно, сообщает KP.RU.

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Так как выступление на "Голубом огоньке" - это очень престижно, то звездам платить не будут. А вот зрители, которые будут присутствовать в студии, получат гонорар от 1100 до 1500 рублей за съемочный день.

Кастинг уже идет. Женщины должны быть в вечерних платьях и на каблуках, укладку и макияж нужно сделать самостоятельно. От мужчин требуется классический костюм. Для зрителей предусмотрен ряд ограничений, в частности, на съемочной площадке запрещено будет пользоваться мобильным телефоном.

Да и заранее вживую посмотреть полностью шоу не получится. Съемки будут проводиться, как и всегда, по частям. То есть, артисты будут приезжать на "Мосфильм" каждый в свое время, записывать номер, участвовать в беседе за столиком и уезжать. Соответственно, полная картинка появится уже при монтаже.