Волочкова напугала поклонников излишней худобой

Анастасия Волочкова в последнее время увлечена диетами и похудением. Балерина на самом деле очень постройнела, возможно, даже чересчур. Так, во всяком случае, решили ее подписчики, увидев фото из солярия, - рассказывает 5 Канал.

Волочкова в микроблоге опубликовала свой снимок в бикини в момент нахождения в капсуле солярия. Она похвасталась, что хорошо выглядит, стала загорелой и стройной.

«Очень эффектный и быстрый загар, заменяет южное солнце в холодные дни. Кажется, с такой нагрузкой и практически отсутствием еды я еще постройнела», — написала звезда.

Однако большинство фолловеров сочли, что она выглядит болезненно и ей следует перестать худеть.

«Не постройнели ни разу, жутко на это смотреть»; «Простите, но здесь вы похожи на суповой набор», — такими комментариями теперь пестрит страничка Волочковой в социальной сети