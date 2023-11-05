Асмус показала свою новую квартиру
Кристина Асмус и Гарик Харламов развелись более трех лет назад, но жить под одной крышей перестали только этим летом. Кристина переехала в собственную квартиру и больше не появляется в рублевском особняке Гарика. Накануне артистка показала, как выглядит ее новая недвижимость.
В микроблоге Асмус выложила видео своей 9-летней дочери Анастасии. Настя показательно исполнила на камеру танец, - пишет издание woman.ru.
В ролике хорошо видно гостиную с высокими потолками. Апартаменты выдержаны в бежево-коричневых тонах.
Ранее артистка пошутила, что в связи с началом ремонта квартиры ей предстоит питаться двумя кусочками колбасы в день, чтобы экономить.
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