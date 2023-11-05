Асмус показала свою новую квартиру

Кристина Асмус и Гарик Харламов развелись более трех лет назад, но жить под одной крышей перестали только этим летом. Кристина переехала в собственную квартиру и больше не появляется в рублевском особняке Гарика. Накануне артистка показала, как выглядит ее новая недвижимость.