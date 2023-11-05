Калашникова готовится стать мамой двойняшек
Анна Калашникова заморозила яйцеклетки. У певицы есть 8-летний сын Даниил от бывшего гражданского супруга, но ей хочется еще девочку и мальчика. О своих планах Анна рассказала журналистам «Комсомольской Правды».
«Я очень хочу дочку, а мой сын Даня мечтает о братике. Именно поэтому мы решили, что хотим двойню-сразу мальчика и девочку. Я понимаю, что самой выносить двойню-большая нагрузка для организма. Плюс перелеты, гастроли сильно меня выматывают, а ради беременности придется на какой-то момент приостановить карьеру», - объяснила она.
Калашникова уже занимается подбором суррогатной мамы. Она рассказала, что хочет оформить все официально, через клинику, чтобы в дальнейшем к ней не было никаких претензий.
«Миллион надо заплатить только суррогатной матери. Плюс еще практически такую же сумму получает клиника, которая найдет нам эту женщину. Для меня самое важное, чтобы у сурмамы были свои дети. В таком случае это хоть какая-то гарантия, что у нас после рождения детей не возникнут с ней какие-либо споры», - сказала певица.
Ранее певица и актриса Анна Калашникова призналась, что хотела бы найти «достойную» жену для бывшего возлюбленного, певца Прохора Шаляпина. По словам Калашниковой, она не раз намекала Шаляпину, что готова познакомить его со своей подругой. Звезда уверена, что экс-партнеру нужна семья и дети.