Калашникова готовится стать мамой двойняшек

«Миллион надо заплатить только суррогатной матери. Плюс еще практически такую же сумму получает клиника, которая найдет нам эту женщину. Для меня самое важное, чтобы у сурмамы были свои дети. В таком случае это хоть какая-то гарантия, что у нас после рождения детей не возникнут с ней какие-либо споры», - сказала певица.