Поргина рассказала, как ее отговаривали от брака с Караченцовым
Людмила Поргина рассказала, что ее в свое время активно отговаривали от брака с Николаем Караченцовым.
«Доброжелатели» говорили: «Зачем он, нищий, тебе нужен?» На что я отвечала: «Он еще будет!» И не ошиблась. Любовь к Коле согревала меня и сейчас согревает. Ради него я сделала бы все на свете. Я носила его на руках после катастрофы, и это не было для меня в тягость», — заявила Поргина.
«Мослента» пишет, что мать Людмилы тоже была против их свадьбы, женщине в принципе не нравилась ни одна из девушек Караченцова.
Однако Николай все-таки пошел против ее воли.
«Мама была главным человеком в жизни Коли, и я с этим смирилась. Он был самым нежным сыном на свете. Назвать его «маменькиным сынком» нельзя, он сам принимал решения. Ей не нравилась ни одна из его невест, включая меня, и все-таки он женился», — сказала актриса.
Вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина планирует выставить на продажу четырехкомнатную квартиру в Шведском тупике.
По оценке актрисы, она может стоить 300 млн рублей. Вырученные деньги она планирует направить на строительство дома-музея покойного мужа в Подмосковье. Там будет размещена коллекция антикварной мебели, картин и скульптур, которую актер собирал всю жизнь.