Поргина рассказала, как ее отговаривали от брака с Караченцовым

«Доброжелатели» говорили: «Зачем он, нищий, тебе нужен?» На что я отвечала: «Он еще будет!» И не ошиблась. Любовь к Коле согревала меня и сейчас согревает. Ради него я сделала бы все на свете. Я носила его на руках после катастрофы, и это не было для меня в тягость», — заявила Поргина.