В окружении Пугачевой прокомментировали сообщения о ее отъезде из России

В окружении Пугачевой подтвердили, что она уехала из России
Экс-примадонна Алла Пугачева вновь покинула Москву.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в окружении певицы.
"Уехала из Москвы Алла Борисовна", - сказал собеседник агентства, не уточнив, в какую страну направились певица.
Впрочем, это не секрет - ее муж-иноагент Максим Галкин выложил фото с ней из Латвии.
О том, что артистка в очередной раз въехала на территорию России, стало известно 2 ноября.
До того певица прилетала в столицу в мае - чтобы проститься с модельером Валентином Юдашкиным.
Весной прошлого года артистка уехала с семьей в Израиль. Откуда, по некоторым данным, переместилась на Кипр.