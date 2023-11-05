В окружении Пугачевой прокомментировали сообщения о ее отъезде из России

Экс-примадонна Алла Пугачева вновь покинула Москву.

© Российская Газета

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в окружении певицы.

"Уехала из Москвы Алла Борисовна", - сказал собеседник агентства, не уточнив, в какую страну направились певица.

Впрочем, это не секрет - ее муж-иноагент Максим Галкин выложил фото с ней из Латвии.

О том, что артистка в очередной раз въехала на территорию России, стало известно 2 ноября.

До того певица прилетала в столицу в мае - чтобы проститься с модельером Валентином Юдашкиным.