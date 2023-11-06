Певица Алла Пугачёва уехала из России в Латвию.

Как информирует РИА Новости, об этом стало известно после публикации совместного фото с шоуменом Максимом Галкиным*.

«Какое сегодня солнечное воскресенье в Сигулде», — говорится в подписи.

Ранее помощница Пугачёвой Елена Чупракова подтвердила, что певица приехала в Москву.

Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя приезд Пугачёвой в Россию, заявил, что родство с иноагентом не является именем нарицательным.