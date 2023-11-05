Шаляпин едва не спровоцировал драку на шоу «Новые звезды в Африке»

Прохор Шаляпин присоединился к участникам шоу «Новые звезды в Африке» несколько недель назад. И уже нажил себе врагов. Так, он вступил в публичную перепалку с юмористом Александром Пташенчуком, - пишет gazeta.ru.

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Участники шоу традиционно по вечерам собираются у костра, чтобы обсудить дальнейшие планы. В прошлом выпуске шоу покинул юморист Михаил Стогниенко. Его друг Александр Пташенчук хотел сказать речь по случаю ухода Михаила и принес его фотографию. Он произнес фразу «исчез мальчик», и тут Шаляпин начал перебивать и высмеивать Александра.

«Это что, Будда, чтобы так поклоняться? Дайте таблетки какие-нибудь уже людям», - заявил Прохор

Пташенчук едва сдержался.

«Я вообще вскипел. Он и так меня накаляет, сильно бесит. А тут он начинает еще и перебивать. Я хотел просто встать и сильно его ударить, закрыть ему рот. Длинная тупая палка. Я не знаю, как его еще назвать. Только вставать и бить его», — возмутился он.