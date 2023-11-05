Шаляпин едва не спровоцировал драку на шоу «Новые звезды в Африке»
Прохор Шаляпин присоединился к участникам шоу «Новые звезды в Африке» несколько недель назад. И уже нажил себе врагов. Так, он вступил в публичную перепалку с юмористом Александром Пташенчуком, - пишет gazeta.ru.
Участники шоу традиционно по вечерам собираются у костра, чтобы обсудить дальнейшие планы. В прошлом выпуске шоу покинул юморист Михаил Стогниенко. Его друг Александр Пташенчук хотел сказать речь по случаю ухода Михаила и принес его фотографию. Он произнес фразу «исчез мальчик», и тут Шаляпин начал перебивать и высмеивать Александра.
«Это что, Будда, чтобы так поклоняться? Дайте таблетки какие-нибудь уже людям», - заявил Прохор
Пташенчук едва сдержался.
«Я вообще вскипел. Он и так меня накаляет, сильно бесит. А тут он начинает еще и перебивать. Я хотел просто встать и сильно его ударить, закрыть ему рот. Длинная тупая палка. Я не знаю, как его еще назвать. Только вставать и бить его», — возмутился он.
Шаляпин был гостем шоу «Народ против звезд», где признался, что сам не любит тратиться на одежду. Прохор предпочитает женщин немолодых и обеспеченных, которые могут оплачивать его счета. Однако, как сказал сам певец, его богатые поклонницы одна за одной уходят в мир иной.