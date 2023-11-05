МВД приняло решение по заявлению против Бони
На Викторию Боню написали заявление в полицию о мошенничестве. Но МВД отказалось возбуждать уголовное дело против нее, не найдя состава преступления.
В конце сентября подписчик Бони написал заявление в полицию о мошенничестве. Он вступил в платный Telegram-канал Бони, чтобы посмотреть на нее после пластической операции. Но телеведущая не показала лица, хотя деньги за эту платную опцию собрала. Как пишет gazeta.ru, телеведущая оправдалась тем, что она не набрала нужного количества подписчиков.
В июле экс-ведущая «Дома-2» решила сделать пластику за миллионы рублей. После консультации с хирургом модели Беллы Хадид Чиа Чи Као инфлюэнсерша рассказала, что подобное вмешательство стоит 250 тысяч долларов. Она отметила, что ей сделали скидку, благодаря которой окончательная стоимость составила 215 тысяч долларов.