МВД приняло решение по заявлению против Бони

На Викторию Боню написали заявление в полицию о мошенничестве. Но МВД отказалось возбуждать уголовное дело против нее, не найдя состава преступления.

В конце сентября подписчик Бони написал заявление в полицию о мошенничестве. Он вступил в платный Telegram-канал Бони, чтобы посмотреть на нее после пластической операции. Но телеведущая не показала лица, хотя деньги за эту платную опцию собрала. Как пишет gazeta.ru, телеведущая оправдалась тем, что она не набрала нужного количества подписчиков.