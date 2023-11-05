Российская певица Алла Пугачева покинула Россию. Она сейчас в Латвии вместе со своим супругом Максимом Галкиным*.

Об этом сообщил сам Галкин, выложив в микроблоге совместное фото из латвийского города Сигулды.

На фотографии они с Примадонной стоят напротив сигулдской евангелическо-лютеранской церкви в Латвии, - рассказывают ura.news

Instagram (организация запрещена в России)*

«Какое сегодня солнечное воскресенье в Сигулде!» — подписал пост юморист.

Как ранее сообщали СМИ, вечером в пятницу певица вышла через задний ход своего загородного подмосковного дома и отправилась на своей машине марки Rolls-Royce в сторону Санкт-Петербурга.

*Признан иноагентом в РФ.