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СМИ: Пугачева уехала из России

Российская певица Алла Пугачева покинула Россию. Она сейчас в Латвии вместе со своим супругом Максимом Галкиным*.

Пугачева покинула Россию
© globallookpress.com

Об этом сообщил сам Галкин, выложив в микроблоге совместное фото из латвийского города Сигулды.

На фотографии они с Примадонной стоят напротив сигулдской евангелическо-лютеранской церкви в Латвии, - рассказывают ura.news

Instagram (организация запрещена в России)*

«Какое сегодня солнечное воскресенье в Сигулде!» — подписал пост юморист.

Как ранее сообщали СМИ, вечером в пятницу певица вышла через задний ход своего загородного подмосковного дома и отправилась на своей машине марки Rolls-Royce в сторону Санкт-Петербурга.

*Признан иноагентом в РФ.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ.

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