Муцениеце извинилась за публикацию неоднозначной фотосессии

«Я никак не проводила параллели с тем, что происходит сейчас в мире и не буду проводить. Если так случилось, что возникли такие ассоциации, то я прошу прощения у всех, кого я задела. У меня не было такого замысла, я этого не хотела», - сообщила актриса.