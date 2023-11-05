Муцениеце извинилась за публикацию неоднозначной фотосессии
В формате празднования Хеллоуина, состоявшегося недавно, многие представители шоу-бизнеса опубликовали свои снимки в соответствующих нарядах.
Кто-то выбрал костюмы мультяшных персонажей, а кто-то – наряды из «ужастиков». Агата Муцениеце выбрала облачение «Смерти», причем на руках у нее лежал младенец, - рассказывает popcake.tv.
Фотография вызвала шквал критики. Фолловеры увязали тематику фотосессии с ситуацией в мире. Блог актрисы завалили гневными комментариями.
Агата осознала ошибку, удалила фотографию и принесла извинения подписчикам.
«Я никак не проводила параллели с тем, что происходит сейчас в мире и не буду проводить. Если так случилось, что возникли такие ассоциации, то я прошу прощения у всех, кого я задела. У меня не было такого замысла, я этого не хотела», - сообщила актриса.
Недавно Агата Муцениеце решилась на ответственный шаг. Знаменитость и ее наследники обзавелись новым домашним любимцем. В своем блоге артистка опубликовала снимки маленькой собачки и попросила подписчиков помочь с выбором имени.