Представитель Shaman объяснил номер с красной кнопкой на концерте

Директор певца SHAMAN (настоящее имя - Ярослав Дронов) Александр назвал в беседе с "Подъемом" номер с нажатием музыкантом красной кнопки на черном чемоданчике сценическим приемом.

"Часть шоу - красная кнопка, это реквизит сценический, она ненастоящая. Этот прием использовался в июле на концерте на стадионе в городе Новомосковск", - пояснил представитель исполнителя.

При этом, отмечает издание, часть зрителей концерта сочли тревожным и пугающим именно намек на использование ядерного чемоданчика.

Недавно SHAMAN нажал на символическую "красную кнопку" в ходе своего сольного концерта в Санкт-Петербурге. Трансляцию вел Первый канал. Артист использовал кнопку во время исполнения слов "я русский". После этого были запущены фейерверки.

4 ноября SHAMAN вместе с Екатериной Мизулиной из "Лиги безопасного интернета" исполнил гимн России во время открытия форума-выставки "Россия" на ВДНХ.