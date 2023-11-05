В Лос-Анджелесе состоялись похороны Мэттью Перри

Знаменитый американский актер Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет. Тело актера обнаружили в джакузи у него дома. Отмечается, что на месте происшествия не было найдено следов наркотиков, а смерть была ненасильственной.

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Как пишет РИА Новости, ссылаясь на информацию портал TMZ, проводы актера, наиболее известного по роли Чендлера Бинга в «Друзьях», состоялись в Голливуде на кладбище, которое находится недалеко от студии, где снимался культовый сериал.

Отмечается, что кладбище в мемориальном парке Форест-Лоун находится буквально в двух шагах от студии Warner Brosers.

На прощальной церемонии присутствовали не боле 20 человек среди которых были родственники и близкие друзья Перри.