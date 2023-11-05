В Лос-Анджелесе состоялись похороны Мэттью Перри

Мэттью Перри похоронили рядом со студией, где снимали сериал «Друзья»
Знаменитый американский актер Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет. Тело актера обнаружили в джакузи у него дома. Отмечается, что на месте происшествия не было найдено следов наркотиков, а смерть была ненасильственной.
Как пишет РИА Новости, ссылаясь на информацию портал TMZ, проводы актера, наиболее известного по роли Чендлера Бинга в «Друзьях», состоялись в Голливуде на кладбище, которое находится недалеко от студии, где снимался культовый сериал.
Отмечается, что кладбище в мемориальном парке Форест-Лоун находится буквально в двух шагах от студии Warner Brosers.
На прощальной церемонии присутствовали не боле 20 человек среди которых были родственники и близкие друзья Перри.
Мэттью Перри родился 19 августа 1969 года в Массачусетсе. Его мать была журналисткой, а отец — актером. Родители Мэттью развелись, когда ему не исполнилось и года. Перри вырос в Оттаве, Канада. В 15 лет переехал в Лос-Анджелес, где начал строить актерскую карьеру.