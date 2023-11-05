Сына Владимира Киселева заметили в компании Моргенштерна в Дубае
Певца ЮрКисса (настоящее имя - Юрий Киселев) заметили в компании блогера Дани Милохина и рэпера Моргенштерна*(включен в список иноагентов) в Дубае. Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru.
Журналистка Алена Жигалова опубликовала видео, на котором запечатлены Милохин и Моргенштерн, танцующие на концерте музыканта Jony под песню "Комета" в ОАЭ. Молодые люди во весь голос подпевали, а сзади, поодаль от них, скромно стоял мужчина, похожий на ЮрКисса. При этом из видео непонятно, был ли музыкант в компании покинувших Россию друзей, либо просто стоял рядом на концерте.
Жигалова, в свою очередь, в ролике отметила, что Моргенштерн и Милохин "соскучились" по России.
"Надо их вернуть уже обратно, чтобы они одумались. Ребята-то хорошие", - сказала журналистка.
В конце августа Моргенштерн в обращении к зрителям признался, что скучает по России. По словам музыканта, его разочаровал шоу-бизнес в США после недавнего фита с Rich The Kid, поэтому он планирует вернуться на российский музыкальный рынок. Моргенштерн считает, что в российском бизнесе есть "человечность", в то время как американский - продукт "чистейшего капитализма".