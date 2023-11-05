Озвучена сумма алиментов, которые Рома Жуков платит на пятерых детей

Рома Жуков расстался с супругой Еленой, с которой они родили семерых детей, в 2017 году. Развод был тяжелым и скандальным, певец стремился минимизировать ответственность и финансовую помощь детям.

Елена Жукова неоднократно стыдила отца своих детей за уклонение от уплаты алиментов в полном объеме. Вот и сейчас она в личном блоге рассказала, что ей приходится отчитываться перед Ромой, на что она потратила полученную от него на всех детей 21 тысячу рублей. Об этом рассказывает Стархит.

«Отчеты для папы Ромы, куда алименты в размере 21 тысячи ушли. Это на всех детей. В шоке от этого дурдома…» — написала она.

С матерью сейчас живут пятеро детей. Дочь Елизавета-Виктория трагически погибла в 2013 году, а сын Никита в основном находится у отца и мачехи.