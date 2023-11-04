Цыгановы перестали выходить на связь после сообщения об обыске в их доме

Российская певица Виктория Цыганова и ее муж Вадим перестали выходить на связь после того, как супруг исполнительницы сообщил об обыске в их доме. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

По его данным, супруги перестали отвечать на звонки. Бывший пиар-менеджер, а также помощник Цыгановой не смогли связаться ни с артисткой, ни с ее мужем.

Официального подтверждения, что в доме у семьи Цыгановых проходили обыски, пока нет.

Вечером 4 ноября муж Вики Цыгановой Вадим сообщил, что в их дом пришли с обыском. В подписи к видео говорится, что обыски проходят из-за того, что «настучала [журналистка и телеведущая Ксения] Собчак». Сама Собчак заявила, что не причастна к обыску в доме семьи исполнительницы.