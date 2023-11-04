Пугачева ехала из Пскова в Москву в купе за 30 тысяч рублей

Telegram-канал SHOT утверждает, что певица Алла Пугачева ехала из Пскова в Москву не в отдельном вагоне, как она это делала раньше, а в стандартном VIP-купе, стоимость поездки в котором обходится примерно в 30 тысяч рублей. Речь идет о 12-местном вагоне класса люкс.

В номерах этого вагона в том числе есть и душ, но не кабина, а канализационный выход в полу уборной. Купе рассчитано на двух человек.