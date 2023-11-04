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Цыганова заявила о завершении обысков в ее доме

Обыски в доме певицы Виктории Цыгановой завершились. Об этом она сообщила в telegram-канале.

Цыганова вышла на связь после сообщения об обысках в ее доме
© РИА Новости

«Все закончилось. Искали улики», — написала она в соцсети. Других подробностей артистка не сообщила.

Цыгановы перестали выходить на связь после сообщения об обыске в их доме

Ранее в официальном telegram-канале Вики Цыгановой ее супруг Вадим сообщил о проходящих в их доме обысках. При этом в посте было указано, что в обысках виновна журналистка Ксения Собчак. Позже Собчак высмеяла это обвинение в свою сторону. Она сравнила Цыгановых по степени важности для себя с обитателями муравьиной фермы.

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