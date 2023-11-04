Цыганова вышла на связь после сообщения об обысках в ее доме

Ранее в официальном telegram-канале Вики Цыгановой ее супруг Вадим сообщил о проходящих в их доме обысках. При этом в посте было указано, что в обысках виновна журналистка Ксения Собчак. Позже Собчак высмеяла это обвинение в свою сторону. Она сравнила Цыгановых по степени важности для себя с обитателями муравьиной фермы.