Орлова озвучила свои взгляды на воспитание детей

«Если мой сын решит жить отдельно с девушкой, значит, он финансово готов содержать свою новую семью. Я точно не собираюсь их обеспечивать. Мужчина должен уметь работать и зарабатывать на жизнь своей семьи. Иначе это не мужчина. К слову, я терпеть не могу мажоров, в этом плане моему сыну не повезло с мамой», - пошутила звезда.