Орлова озвучила свои взгляды на воспитание детей
Ольга Орлова в личном блоге объяснила, как видит будущей своих детей. Напомним, у певицы их двое – уже взрослый сын и дочь, которой не исполнилось и года.
Ольга сообщила, что не планирует содержать своих наследников до бесконечности, - пишет moslenta.
«Если мой сын решит жить отдельно с девушкой, значит, он финансово готов содержать свою новую семью. Я точно не собираюсь их обеспечивать. Мужчина должен уметь работать и зарабатывать на жизнь своей семьи. Иначе это не мужчина. К слову, я терпеть не могу мажоров, в этом плане моему сыну не повезло с мамой», - пошутила звезда.
Дочь сейчас совсем кроха, но в будущем, когда она закончит обучение, одна должна будет пойти работать, убеждена звездная мама.
После рождения второго ребенка Орлова не задерживалась в декрете и быстро вернулась к своей профессиональной деятельности, хотя не уточняет точную сумму своего заработка. С сентября 2021 года она находится в браке с бизнесменом Валерием.