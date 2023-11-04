Водонаева сообщила, что улетает из России в «город мечты»

Алена Водонаева решила продлить себе лето. Телеведущая в личном блоге сообщила, что планирует улететь за границу.

Алена написала, что в середине ноября отправится в Турцию, а конкретнее – в Стамбул. Как ни странно, она никогда не была в Стамбуле, и очень хочет изучить местные достопримечательности.

Как рассказывают dni.press, в данный момент она ищет знатока города, который рассказал бы ей о самых интересных местах бывшего Константинополя. Она планирует за короткое время увидеть как можно больше.

«13 и 14 ноября мы с мамой будем в Стамбуле. Я никогда там не была. Этот город – мечта», – отметила Водонаева.

Недавно Алена Водонаева говорила о том, что при росте 176 сантиметров она весит 62 килограмма, однако это ее не устраивает.

По ее словам, она боролась с расстройством пищевого поведения после участия в шоу «Звезды в Африке».