Водонаева сообщила, что улетает из России в «город мечты»
Алена Водонаева решила продлить себе лето. Телеведущая в личном блоге сообщила, что планирует улететь за границу.
Алена написала, что в середине ноября отправится в Турцию, а конкретнее – в Стамбул. Как ни странно, она никогда не была в Стамбуле, и очень хочет изучить местные достопримечательности.
Как рассказывают dni.press, в данный момент она ищет знатока города, который рассказал бы ей о самых интересных местах бывшего Константинополя. Она планирует за короткое время увидеть как можно больше.
«13 и 14 ноября мы с мамой будем в Стамбуле. Я никогда там не была. Этот город – мечта», – отметила Водонаева.
Недавно Алена Водонаева говорила о том, что при росте 176 сантиметров она весит 62 килограмма, однако это ее не устраивает.
По ее словам, она боролась с расстройством пищевого поведения после участия в шоу «Звезды в Африке».
Из-за неправильного питания блогер поправилась, а это ей очень не нравилось. Сейчас она почти вернулась в свою идеальную форму.