Успенская рассказала, как распрощалась с алкоголем

«Когда с моей Таней случилась беда, я в тот же день отказалась от шампанского, вина. Понимала, что ее нужно спасать. И понимала, если выпью с горя, то сделаю только хуже. Дала слово, пока ее не вылечу, не выпью ни глотка. Таня уже вылечилась, но мне без алкоголя так хорошо и сейчас», — объяснила Успенская.