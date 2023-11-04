Успенская рассказала, как распрощалась с алкоголем
Любовь Успенская еще в давние годы была неравнодушна к спиртному. Она даже попала в США в тюрьму за вождение автомобиля в нетрезвом виде. По словам певицы, ей даже пришлось посещать общество анонимных алкоголиков.
«Это ужас. Я должна была говорить: «Я Люба Успенская, I’am an alcoholic», — рассказала певица.
Позднее королева русского шансона признавалась, что часто выходила на сцену, взбодрив себя рюмкой коньяка. Возникла некая зависимость, избавиться от которой Успенской заставила семейная трагедия. Об этом информирует СтарХит.
В 2018 году единственная дочь Любови Залмановны Татьяна Плаксина упала с велосипеда и получила тяжелые травмы в том числе, изуродовавшие лицо. Звезда всю себя посвятила уходу за дочерью.
«Когда с моей Таней случилась беда, я в тот же день отказалась от шампанского, вина. Понимала, что ее нужно спасать. И понимала, если выпью с горя, то сделаю только хуже. Дала слово, пока ее не вылечу, не выпью ни глотка. Таня уже вылечилась, но мне без алкоголя так хорошо и сейчас», — объяснила Успенская.
Прошедшим летом Татьяна Плаксина спровоцировала слухи о скором замужестве. В одном из выпусков программы «Две звезды. Отцы и дети» она вышла в свадебном платье. Вместе с матерью Плаксина исполнила номер на песню «Белым-бела». Позже дочь артистки опровергла, что планирует свадьбу. Она отметила, что еще не нашла своего принца.