Жители деревни Грязь обрадовались возвращению Пугачевой

«Стоило только вернуться Алле Борисовне, так вы тут уже, примчались, стоите тут, караулите. Жизни хорошим людям не даете! Они были прекрасными соседями. Не хочу, чтобы они уезжали отсюда. И зачем нам посторонние люди? А они свои. Меня удивляет, почему вы не даете людям жить спокойно?»