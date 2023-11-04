Жители деревни Грязь обрадовались возвращению Пугачевой
Как известно, Алла Пугачева сейчас в России. Заезжала она и в семейный замок, что находится в деревне Грязь Московской области. Журналисты «Комсомольской Правды» пообщались с местными жителями и выяснили, что соседи рады приезду Примадонны и не хотят, чтобы звезды продавали этот особняк. Об этом пишет АИФ.
Так, молодая мама с коляской сообщила, что новости ее порадовали.
«Пугачева вернулась? Ну и хорошо! Ерунду пишут, что она чем-то нас обидела. Она прекрасная женщина, с нашими детьми гуляла. Очень рада ее возвращению».
Около ворот собралась целая толпа журналистов. Пожилой мужчине сделал им замечание:
«Стоило только вернуться Алле Борисовне, так вы тут уже, примчались, стоите тут, караулите. Жизни хорошим людям не даете! Они были прекрасными соседями. Не хочу, чтобы они уезжали отсюда. И зачем нам посторонние люди? А они свои. Меня удивляет, почему вы не даете людям жить спокойно?»
Российская певица Алла Пугачева несколько дней назад приехала в Россию. Она покинула Родину с началом специальной военной операции на Украине вместе с супругом и детьми. Сначала семья обосновалась в Израиле, но и оттуда им пришлось уехать из-за начавшегося палестино-израильского конфликта. Сейчас возвращение Примадонны является одной из самых обсуждаемых тем.