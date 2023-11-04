Самбурская отчитала раскритиковавшую ее подписчицу
Настасья Самбурская недавно решила устроить распродажу своих вещей, которые ей по той или иной причине не нужны. Вырученные деньги звезда сериала «Универ» собиралась отдать на благотворительность, - сообщает издание thevoicemag.
Однако нашелся человек, упрекнувший актрису в том, что она хочет лишний раз привлечь к себе внимание. Одна из фолловеров заявила, что Самбурская могла просто раздать свои вещи нуждающимся в онкологическом центре.
Настасья поинтересовалась, много ли вещей принесла туда критикующая дама.
«А кому раздала, вы вообще в курсе? А кому вы сами раздали хоть копейку? Не надо лезть ко мне с советами, кому я должна давать свои деньги. Вам могу раздать на курсы хороших манер, чтобы вас научили не лезть в чужие расходы и доходы», — отчитала ее актриса.
Девушка, тем не менее, решила оставить последнее слово за собой. Самбурская опубликовала ее слова:
«Нервы ни к черту у вас. Пора рожать», с веселыми комментариями.
Настасья Самбурская не раз побеждала в различных конкурсах на звание самой сексуальной и самой красивой актрисы. Однако несмотря на внешнюю привлекательность и острый ум Настасья уже долгое время одинока. Сама она старается не комментировать свою личную жизнь.