Певцов мечтает поговорить с умершим сыном

Дмитрий Певцов во время интервью YouTube-каналу «Не Пруст» сделал неожиданное признание. Актеру задали вопрос о том, с кем бы из ушедших он хотел бы пообщаться. Народный артист России сказал, что мечтает поговорить с погибшим сыном.

«Со своим сыном, старшим, я с ним очень мало беседовал, к сожалению», — сказал он.

Старший сын депутата Даниил скончался в сентябре 2012 года, сообщает gazeta.ru. 22-летний парень упал с балкона вместе с балконными перилами. Врачи боролись за его жизнь, но травмы оказались слишком тяжелыми.