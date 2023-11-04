Дакота обрушилась на подписчицу, назвавшую ее ребенка сиротой

Рита Дакота в личном блоге выложила видеоролик со дня рождения дочери Мии. Ребенок радуется, задувает свечи на торте, обнимает маму, папу и отчима. Однако одна из подписчиц нашла к чему придраться и тут. Она написала:

«Ребенок сирота».

Дакота жестко ответила на критику, объяснив, что хейтеры могу не стараться – есть темы, в которых она неуязвима. Это музыка, отношения и материнство. Дочка, по словам звезды, бывает с ней и на съемках, и на репетициях, и на концертах. Об этом пишет портал super.ru.

«Если вам не показывают ребенка в какие-то периоды (например, прогревов к трекам или концертам), это называется стратегия артиста, который не только мать, но и музыкант. В этом видео, собственно, вся суть: как я совмещаю карьеру большого артиста и материнство», - резюмировала Рита.