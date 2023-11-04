«Много уродства»: Анохина высказалась о собственных татуировках
Айза-Лилуна Ай много лет увлекалась разрисовкой собственного тела. Сейчас 38-летняя звезда считает, что наделала ошибок.
Она объясняет это тем, что начало стремления украшать себя тату совпало с ранним подростковым возрастом, когда и собственный вкус еще был неразвит, и квалифицированных мастеров она позволить себе не могла, - пишет издание thevoicemag.
«Наверное, больше жалею, что начала в 12 лет, поэтому много уродства. Надо делать тату во взрослом возрасте и у хороших мастеров», — сообщила бывшая супруга Гуфа.
Ранее Айза Анохина призналась, что в свое время зря сделала пластику груди. Блогер объяснила, что поставила силиконовую грудь в 2010 году. В 2011 она удалила импланты.
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