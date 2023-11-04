Дочь Заворотнюк пожаловалась на здоровье

«Ребята, как же я вчера надеялась, что сегодня проснусь и все пройдет. В итоге, я в пять утра проснулась от просто какой-то адской боли в горле. Мне, на самом деле, очень тяжело сейчас разговаривать, потому что все дерет. Вот мои лучшие друзья», —Анна продемонстрировала лекарства.