Дочь Заворотнюк пожаловалась на здоровье
Анна Заворотнюк активно ведет личный блог и рассказывает подписчикам о событиях своей жизни. На этот раз девушка рассказала о том, что сильно заболела. Она пожаловалась на боль в горле и слабость.
Заворотнюк-младшая объяснила, что вынуждена соблюдать постельный режим, поскольку попыталась встать и едва не потеряла сознание. Об этом информирует портал vokrug.tv.
«Ребята, как же я вчера надеялась, что сегодня проснусь и все пройдет. В итоге, я в пять утра проснулась от просто какой-то адской боли в горле. Мне, на самом деле, очень тяжело сейчас разговаривать, потому что все дерет. Вот мои лучшие друзья», —Анна продемонстрировала лекарства.
Ранее Анна Заворотнюк впервые за продолжительное время раскрыла информацию о состоянии своей мамы.
«Она очень сильно страдает. Даже простое обсуждение этой темы очень тяжело для меня, хотя прошло уже 5 лет. В блоге не могу выразить свои чувства по этому поводу», — поделилась Анна.