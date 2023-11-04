Стало известно, зачем Пугачева приезжала в Тверь

Алла Пугачева могла записывать песню в тверской студии «Салам», сообщает Telegram-канал SHOT. Именно около этой студии был припаркован автомобиль певицы, когда она побывала в Тверской области.

Сейчас эта студия закрыта для обычных посетителей, но для Пугачевой было сделано исключение. Ранее о записи песни в Твери сообщал РЕН ТВ со ссылкой на сотрудников звукозаписывающей компании.

Ранее предполагалось, что во время очередного визита в Россию Алла Пугачева намерена посетить похороны дирижера Юрия Темирканова в Санкт-Петербурге. Также приближенные к певице лица сообщали, что она планирует составить дополнительное завещание и подготовить документы для детей, чтобы завершить процесс переезда на Кипр. По данным Telegram-канала Mash, также Пугачева решает вопрос с продажей своего замка в подмосковной деревне Грязь. Его стоимость упала с 225 млн рублей до 100 млн рублей. До недавнего времени в доме жил внук Пугачевой — артист Никита Пресняков. Сейчас здание пустует.