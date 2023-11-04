СМИ: дача Пугачевой подешевела на 125 миллионов рублей

Дача Примадонны в подмосковном Солнечногорске еще недавно продавалась за 225 миллионов рублей. Теперь за нее просят в два с лишним раза меньше – 100 миллионов.

Еще в марте внук артистки Никита Пресняков занимался продажей недвижимости. Однако сделка не состоялась, так как на Пугачеву подали в суд из-за долгов за содержание причала. Позднее вопрос был решен, но желающих приобрести имение не нашлось.

Сегодня gazeta.ru со ссылкой на информацию из телеграм-каналов пишет, что произошло резкое падение цены

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Усадьба находится в подмосковной деревне Бережки Солнечногорского района. Участок в 70 соток расположен на первой линии реки Истры, певица обустроила там частный причал. Предлагается к продаже трехэтажный особняк площадью 800 квадратных метров, внутри которого шесть спален, гостиная с камином, библиотека, гардеробная, SPA-зона с бассейном, лаунж-зона с баром и бильярдной, а также кинотеатр.